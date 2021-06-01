عاجل..الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة برام الله

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الإسرائيلى يولى إدلشتاين: الاستيطان و"أرض إسرائيل" أهم من أى شخص وأى وضع سياسى وأى موقف. جاء ذلك بحضوروزير الأمن الداخلى الإسرائيلى أمير أوحانا، ووزير التعليم الإسرائيلى يوآف جالانت، ووزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى أوفير أكونيس.

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