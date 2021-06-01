ألمانيا تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو/ حزيران من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية.

وجاء في البيان “ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد” خلال المؤتمر، مضيفا أن التركيز سيكون على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

ويقوم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، بزيارة إلى فرنسا على رأس وفد وزاري رفيع.

وذكر قصر الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيناقش مع الدبيبة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أن فرنسا ستجدد في هذه المناسبة مطالبتها بضرورة خروج المسلحين والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلا عن دعمها تنظيم انتخابات جديدة هناك.

قال الدبيبة، الإثنين، إن أزمة الهجرة غير الشرعية تتطلب بذل جهود دولية خاصة في الشق الإنساني للحد منها.

وبحث الدبيبة، خلال لقائه برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي انعقد بقصر كيجي في روما، العلاقات الثنائية بين البلدين، والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك.

ورحب الدبيبة بالشركات الإيطالية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، قائلا “نرحب بالشركات من معظم الدول بالعالم لكن الإيطالية سيكون لها وضع خاص”.

كما أشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن البلدين سيواصلان متابعة أحوال المسجونين الليبيين في إيطاليا، وتسهيل أمور الطلبة القادمين من ليبيا.