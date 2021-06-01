نتنياهو: سنواصل تنفيذ عمليات سواء تم التوصل لاتفاق مع إيران أم لا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل نفذت عمليات من أجل احباط تزود إيران بأسلحة نووية وستواصل القيام بذلك سواء تم التوصل لاتفاق مع إيران أم لا".





وأضاف نتنياهو، وفقا لوكالة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن أكبر تهديد لإسرائيل هو التهديد الوجودى المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية. يشار إلى أن إنتاج إيران من الوقود النووى تراجع خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير سرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى أعقاب التخريب المزعوم الذى ضرب المنشأة النووية الإيرانية الرئيسية "نطنز" فى أبريل الماضي، والذى ألقت فيه طهران باللوم على إسرائيل.

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