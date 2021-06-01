الحكومة الإسبانية: مدريد والرباط بحاجة لبعضهما ويجب إصلاح العلاقات

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن حوالى 10 آلاف شخص راغبين فى الهجرة إلى أوروبا، كانوا قد اقتحموا قبل أسبوعين مدينة سبتة شمال إفريقيا والخاضعة لسيطرة إسبانيا، قادمين من المغرب، حيث خففت قوات الأمن المغربية، حسب بعض التقارير، القيود الحدودية، الأمر الذى أثار استياء حادا لدى السلطات فى مدريد.

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