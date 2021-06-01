أوغندا: مسلحون يقتلون ابنة وزير الأشغال وسائقه فى محاولة لاغتياله

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية، كان الهجوم يستهدف الجنرال كاتومبا وامالا، وزير الأشغال والنقل، فى العاصمة الأوغندية، كمبالا.
وفى تصريحات إعلامية، قالت المتحدثة البريجادير فلافيا بايكواسو: "وقع إطلاق نار، وأصيب ونقل إلى المستشفى، وقتل سائقه".
كما أكدت قناة "إن.بى.إس" المحلية فى أوغندا، مقتل ابنة وامالا التى كانت برفقته فى السيارة. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى كاتومبا خارج سيارة، وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوباً خلفتها رصاصات فى نافذة سيارة.
يذكر أن أوغندا شهدت عدة عمليات اغتيال ووفيات غامضة طالت مسؤولين رفيعين فى الأعوام الماضية، ما أثار التساؤلات عن الجناة ودوافعهم. وكان من بين الضحايا عضو فى البرلمان وضابط كبير فى الشرطة والنائب العام وزعماء مسلمون كبار، وغيرهم.
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