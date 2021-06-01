القضاء الإسبانى يرفض احتجاز زعيم البوليساريو احتياطيا

جدة - نرمين السيد - وقال القضاء الإسبانى، إن الادعاء لم يقدم أى دليل يثبت التهم على زعيم البوليساريو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكانت السلطات الإسبانية أعلنت فى وقت سابق أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالى، يمثل أمام المحكمة الوطنية الإسبانية لأول مرة، اليوم الثلاثاء، للتحقيق فى دعوتين ضده بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية، وذلك بعد شهر من دخوله إسبانيا للعلاج من فيروس كورونا.

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