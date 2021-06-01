إيران: نأمل فى إحياء الاتفاق النووى وإنهاء العقوبات قريبًا

جدة - نرمين السيد - اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى، اليوم الثلاثاء، أن طريق المفاوضات النووية ليس مسدودًا، معربًا عن أمله فى إحياء الاتفاق النووى ورفع العقوبات الأمريكية عن بلاده قريبًا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، قال ربيعى فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد عائق أساسى فى طريق مفاوضات إحياء الاتفاق النووى، ومثلما قيل سابقًا، فإن التفاهمات المبدئية حول إجراءات الطرفين للعودة إلى النص الصريح للاتفاق، تحققت". وشدد متحدث الحكومة الإيرانية على أنه "يحدونا الكثير من الأمل لإعلان إحياء الاتفاق النووى قبل انتهاء فترة الحكومة الحالية"، والمقرر بعد نحو شهرين، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن المفاوضات النووية فى فيينا لن تتأثر مطلقًا بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، أو بنتائجها، وأنها ستتواصل حتى الوصول إلى نتيجة. كما أشار على ربيعى إلى إن الحكومة الحالية "عازمة على إنجاز رسالتها وتسليم المهام للحكومة المقبلة دون عقوبات".

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