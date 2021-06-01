محكمة الاحتلال تمدد توقيف المعتقلين الأردنيين إلى الأربعاء

دوت الخليج :- مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلية توقيف المحتجزين الأردنيين إلى الأربعاء المقبل لعرضهم على المحكمة في الناصرة داخل أراضي فلسطيني أراضي 1947، لتقديم لائحة اتهام ضدهم، بحسب مراسلة "المملكة".
محكمة إسرائيلية في حيفا استمعت الاثنين إلى أقوال المحتجزين الأردنيَين في إسرائيل مصعب الدعجة، وخليفة العنوز، اللذين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، قال الأحد، إن القنصل في السفارة الأردنية في تل أبيب زار المواطنَين الأردنيَين المحتجزين في إسرائيل.
وأوضح أن القنصل اطمأن على أوضاعهما، واستمع لطلباتهما، ووَقف على حيثيات ما جرى معهما وسير التحقيقات بشأنهما.
وأكد الفايز أن الوزارة ستواصل العمل على إطلاق سراحهما، كما ستستمر السفارة في تل أبيب في زيارتهما والاطمئنان عليهما.
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