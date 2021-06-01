السويد تعلن بدء تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير المحلية، تسمح السويد بداية من اليوم الثلاثاء، بالتجمع لأكثر من 8 أشخاص فى مكان واحد، وكذلك السماح بتجمع 50 شخصًا فى المناطق المغلقة التى تضم عددًا محددًا من المقاعد، مثل دور السينما، كما تسمح البلاد لعدد 500 شخص بحضور الفعاليات فى الأماكن المفتوحة مثل مباريات كرة القدم، والسماح بمشاركة 150 شخصًا فى مسابقات الجرى والمنافسات الرياضية.

كما أعلنت السلطات السويدية أنه بات بإمكان المطاعم العمل ساعتين إضافتين حتى العاشرة ونصف مساءً بالتوقيت المحلى. ويسمح لأربعة أشخاص على حد أقصى بالجلوس إلى نفس الطاولة.

وتأتى قرارات حكومة السويد كخطوات أولى فى خطة من 5 خطوات، تتجه بها الحكومة نحو تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا خلال الصيف.