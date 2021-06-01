بسبب زوجته.. إنهاء مهام سفير بلجيكا فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فأن هذا القرار جاء بعدما صفعت زوجة السفير عاملة فى متجر لبيع الملابس فى العاصمة سيول.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التى انتشرت على الإنترنت، زوجة الدبلوماسى شيانج شيويه تشيو، حيث جربت قطعتين فى متجر لبيع الملابس فى سيول قبل الخروج، وركضت موظفة وراءها على الفور للاستعلام عن قطعة كانت ترتديها، والتى يُزعم أنها أدت إلى المشاجرة.

وسبق وأن أعرب السفير بيتر ليسكوهير عن أسفه الخالص للحادثة المتعلقة بزوجته وقدّم اعتذاراته باسمها، وقال: مهما كانت الظروف، الطريقة التى تصرّفت بها غير مقبولة.