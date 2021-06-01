بارزانى والربيعى يتفقان على مرحلة جديدة للحوار السياسى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وتبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية فى العراق والتحديات التى تواجه العملية السياسية، مع تسليط الضوء على الانتخابات المقبلة، وتطلعات الشارع العراقى والمكونات العراقية للمرحلة المقبلة.

وأكد بارزانى والربيعى على أن وجود المكونات وتعدد الأطياف فى العراق لم يكن نتيجة لقرار سياسى، بل لها جذور تاريخية، واستنادا على هذا الأساس اتفق الجانبان على أن احترام الشراكة وبناء الثقة بين المكونات والبدء بمرحلة مختلفة للعملية السياسية يُعد أمراً ضروريا.

وتم التشديد على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة فى تحديد واجبات وحقوق جميع الأطراف بشكل متوازن وواضح خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين هو البرنامج الرئيسى لجميع الأطراف.

واتفق الجانبان على مواصلة العلاقات و التنسيق والتعاون بينهما لتصحيح مسار العملية السياسية.

حضر الاجتماع فاضل ميرانى سكرتير المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى، وهوشيار زيبارى وجعفر إيمينكى أعضاء المكتب السياسى، وعلى حسين مسؤول المكتب المركزى للعلاقات الكردستانية والوطنية للحزب الديمقراطى الكردستانى.