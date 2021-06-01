عكر: نقدر موقف الرئيس الفرنسى تجاه لبنان

جدة - نرمين السيد - أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانبة، ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة، زينة عكر، على "الموقف المقَدر والمميز للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من لبنان".





ولدى استقبالها السفيرة الفرنسية فى لبنان آن جرييو، اليوم الثلاثاء، قالت عكر: "نشكر الموقف المقَدر والمميز للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من الدعم الذى يوليه للبنان بشكل عام، وللجيش اللبنانى بشكل خاص، لا سيما التحضير للمؤتمر الدولى المقرر عقده فى يونيو الجارى، تأكيدًا لاستمرار فرنسا فى دورها التاريخى تجاه لبنان شعبًا ومؤسسات". تأتى تصريحات الوزيرة اللبنانية فى وقت يمر فيه الجيش اللبنانى بأزمة كبيرة متفاقمة بسبب الوضع الاقتصادى والاجتماعى المتردى فى لبنان. وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، لبى دعوة من نظيره الفرنسى فرانسوا لوكونتر فى 25 مايو الماضى، حيث شدد المسؤولون الفرنسيون خلال تلك الزيارة على "ضرورة دعم الجيش بشتى الوسائل لمساعدته على الاستمرار فى أداء مهامه العديدة، ومساعدة العسكريين على تجاوز الوضع الاقتصادى الدقيق" الذى يمر به لبنان.

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