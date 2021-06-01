روسيا: تجسس أمريكا على ميركل هو قمة جبل الجليد العائم

جدة - نرمين السيد - اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن تجسس الدنمارك والولايات المتحدة على زعماء أوروبيين، ليس سوى قمة جبل الجليد العائم، فى إشارة لحقيقة العلاقات بين دول الغرب وبعضها البعض.





وفى مقابلة مع محطة "راديو فيستى إف إم"، قالت زاخاروفا: "أعتقد أن الوضع فى الواقع أكثر فظاعة، فى دول الناتو، مما قرأه الجميع الآن وما يحاول الناتو وأمينه العام، وقيادة الاتحاد الأوروبى تجاهله"، حسبما نقلت "روسيا اليوم". وكان تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، ذكر أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست، بمساعدة الاستخبارات الدنماركية، على العديد من السياسيين الأوروبيين، فى الفترة من 2012 حتى 2014. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية وقتها والرئيس الحالى لألمانيا، فرانك والتر شتاينماير، والمرشح للمستشارية عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى بير شتاينبروك، كانوا ضمن ضحايا عمليات التجسس الأمريكية الدنماركية.

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