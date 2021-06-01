عاجل.. إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، فأن الطائرة الجزائرية التى منعت من دخول المجال الجوى الإسبانى كانت بصدد نقل زعيم البوليساريو إبراهيم غالى. يشار إلى أن القضاء الإسبانى، رفض احتجاز زعيم حركة البوليساريو، إبراهيم غالى، احتياطيا، واكتفى بطلب تحديد عنوانه، قائلا إن الادعاء لم يقدم أى دليل يثبت التهم على زعيم البوليساريو.

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