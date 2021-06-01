الرئاسة اللبنانية: عون لا يعلم شيئًا عن تهريب الأموال إلى الخارج

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صحفى للمكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية، اليوم: "لا صحة مطلقاً لما أورده الإعلامى جان عزيز فى مقابلته على محطة الجديد أول أمس الأحد، عن علم رئيس الجمهورية بتهريب الأموال وأرقامها من مطار رفيق الحريرى الدولى، وغيرها من الأخبار المختلقة التى وردت فى المقابلة".

وحذر المكتب الإعلامى للرئاسة اللبنانية من أن "مثل هذه الادعاءات التى لا أساس لها، تندرج فى إطار الحملات المبرمجة التى تستهدف رئاسة الجمهورية، لأسباب لم تعد خافية على أحد، والتى لا طائل منها".

وكان الإعلامى اللبنانى جان عزيز، قال فى مقابلة على قناة "الجديد" اللبنانية المحلية، أول أمس الأحد، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يعلم بكل شىء عن حركة الأموال فى مطار بيروت".