الأردن يعيد فتح دور السينما وأماكن الترفيه بشروط

جدة - نرمين السيد - وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمرا "يلزِم جميع المنشآت التى تم فتحها بعدم السماح لأى شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحى أو شهادة التطعيم". وتشمل المنشآت التى فتحت أبوابها الثلاثاء، دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية والمسابح والحمامات والمراكز التعليمية والثقافية والتقنية ومراكز التدريب المهنى.

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