الاتحاد الأوروبى يقدم 460 مليون يورو إلى 4 دول لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قدمت المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبى، 460 مليون يورو فى إطار حزمة برامج المساعدة المالية الكلية إلى كل من تونس وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت المفوضية، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن المدفوعات المقدمة تنقسم إلى 300 مليون يورو لتونس، و50 مليون يورو لكوسوفو، و30 مليون يورو للجبل الأسود، و80 مليون يورو إلى مقدونيا الشمالية، وتعد جزءا من حزمة التمويل البالغة 3 مليارات يورو المتفق عليها فى مايو 2020 لمساعدة 10 شركاء فى منطقة التوسع والجوار الأوروبى على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، لتعكس تضامن الاتحاد الأوروبى مع شركائه فى وقت أزمة غير مسبوقة. يشار إلى أن برنامج المساعدات المالية الكلية MFA يعد إحدى أدوات الاتحاد الأوروبى للاستجابة للأزمات، وهو متاح لدول الجوار الأوروبى التى تعانى من مشاكل حادة فى ميزان المدفوعات.

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