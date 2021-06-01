انتهاك إسرائيلى بحرا وجوا وبرا للسيادة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قيادة الجيش اللبنانى اليوم فى بيان، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنّ زورقا حربيا تابعا لسلاح البحر الإسرائيلى أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 5 دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء عدة قنابل فى البقعة البحرية المذكورة.
ولفت البيان النظر إلى أنّ الانتهاك البحرى ترافق مع آخر من الجو، حيث حلّقت طائرة استطلاع دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلى قبل مدة الانتهاك البحرى وخلاله وبعده، وعلى الأثر شرعت قيادة الجيش اللبنانى بمتابعة موضوع الانتهاك المزدوج بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل".
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