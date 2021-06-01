البرلمان الفرنسى ينظر قانونًا جديدًا لتشديد مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فى مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب فى البلاد، والذى يعول على اجراءات إضافية لمواجهة التهديد الذى يشكله الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب، أو الذين سلكوا طريق التشدد، بسبب مزايدات اليمين.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، فإنه بعد عام تقريبًا من رفض المجلس الدستورى اقتراح قانون حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم الذى يفرض إجراءات أمن، تعرض الحكومة مشروع القانون الجديد، الذى يبث روحا فى نصين تم إقرارهما فى 2015 و2017.

وبحسب الوكالة، يتضمن النص الفرنسى شقًا جديدًا يهدف إلى النهوض بالتحدى الأمنى الكبير الذى يشكل تحديًا فى مجال الحريات العامة.

وتأتى مناقشة القانون فى ظل حالة من القلق لدى أطراف مكافحة الإرهاب بسبب التهديدات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، حيث اقترحت الحكومة والغالبية إجراءين لمنع "خروجهم دون إمكانية تتبع".

ووفقًا للقانون المقترح، ستتوفر إمكانية لتمديد تدابير المراقبة الفردية ـ الإقامة الجبرية سابقا ـ "إلى عامين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع عام واحدة حاليًا فى قانون الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب فى 2017.

كما ينص الاقتراح على استحداث "إجراء قضائى لإعادة الإدماج الاجتماعى لمكافحة الإرهاب".