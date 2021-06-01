الغذاء العالمى : 91% من سكان تيجراى بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة

جدة - نرمين السيد - أعلن برنامج الغذاء العالمى عن تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من مليون شخص فى المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية فى إقليم تيجراى الإثيوبى، حيث يحتاج ما يعادل الـ 91% من سكان الإقليم إلى مساعدات عاجلة بسبب الصراع.





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