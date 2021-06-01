الأمم المتحدة: مقتل 55 على الأقل فـي مذبحتين بشرق الكونغو

بيني (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ـ رويترز: قالت الأمم المتحدة إن 55 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال الليل في هجومين على قريتين في شرق الكونغو، فيما يمكن أن تكون أسوأ ليلة عنف شهدتها المنطقة في السنوات الأربع الماضية على الأقل.

وحمّل الجيش وجماعة حقوقية محلية القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متشددة، المسؤولية عن الإغارة على قرية تشابي ومخيم للنازحين بالقرب من قرية أخرى هي بوجا وهما قريتان قريبتان من الحدود مع أوغندا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن المهاجمين أحرقوا منازل وخطفوا مدنيين. وقال ألبرت باسيجو، مدير جماعة للحقوق المدنية في بوجا، لرويترز عبر الهاتف إنه تنبه لوقوع الهجوم من أصوات صرخات في منزل أحد الجيران.

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