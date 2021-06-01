الحزب الحاكم فـي كوريا الشمالية يستحدث منصب الأمين الأول

سيئول ـ رويترز: ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الحزب الحاكم في كوريا الشمالية عدل قواعده لاستحداث منصب الرجل الثاني فعليا في القيادة تحت زعامة كيم جونج أون الذي يتطلع لإصلاح السياسات الداخلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية أن من سيتولى منصب “الأمين الأول” الجديد سيرأس الاجتماعات نيابة عن زعيم كوريا الشمالية. وعزز كيم سلطته خلال مؤتمر حزب العمال في يناير، حيث تم انتخابه أمينا عاما للحزب، ليحمل لقبا كان آخر من حمله والده الراحل كيم جون إيل. ويريد كيم الآن أن يضطلع الحزب بدور أكبر في الحكومة مقارنة مع إدارة والده الراحل المركزية التي كانت ذات طابع عسكري. وذكرت الوكالة أن من المعروف أن مصطلح “سياسات عسكرية في المقام الأول”، الذي كان إحدى السمات الأساسية لعصر كيم جونج إيل، جرى حذفه من مقدمة القوانين الداخلية للحزب.

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