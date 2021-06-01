أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة بحث هذه القضية في إطار منظمة الصحة العالمية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا): "إذا ثارت لدى أحد أسئلة إضافية (حول مصدر الفيروس)، فينبغي بحثها مع جميع الدول ضمن إطار منظمة الصحة العالمية. ولا شك أن ثمة محاولات لتسييس الوضع الراهن، فهناك ما أسماه الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون بحرب اللقاحات. لكنه - للأسف الشديد وعلى الرغم من الحقائق - وصف روسيا والصين بالعقلين المدبرين لهذه الحرب العالمية الجديدة المزعومة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: الغرب يحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.