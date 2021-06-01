مقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجيرين في كابل 

قتل 8 أشخاص على الأقل جراء تفجيرين استهدفا اليوم الثلاثاء حافلتي ركاب في العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مصدر أمني أفغاني أن تفجيرين متتاليين هزا حافلتين بالقرب من مسجد أهل البيت في منطقة "PD3" في كابل.

وذكر المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين، لكن شهود عيان تحدثوا عن سقوط حوالي 30 ضحية.

وكان داخل الحافلتين عشرات الأشخاص متجهين في طريق إلى منطقة دشت برجي غرب كابل.