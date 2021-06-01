مبعوث أمريكي يزور السعودية وقطر والإمارات وكينيا لبحث حل نزاع سد النهضة...

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيزور قطر والسعودية والإمارات وكينيا هذا الأسبوع، لبحث سبل حل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت الوزارة إلى أن فيلتمان يعتزم الاجتماع مع كبار المسؤولين "لبحث سبل التعاون لدعم استقرار وازدهار القرن الأفريقي، بما في ذلك حل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي بشكل مقبول لكل الأطراف".

ولفتت إلى أن هذه الجولة من الاجتماعات ستستمر حتى السادس من يونيو الحالي.