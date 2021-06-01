أخبار اليمن : شهيدان وجريحان جراء تجدد القصف السعودي على صعدة

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شهيدان وجريحان جراء تجدد القصف السعودي على صعدة

استشهد وأصيب 4 مواطنين مساء اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. شهيدان وجريحان جراء تجدد القصف السعودي على صعدةاستشهد وأصيب 4 مواطنين مساء اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن العدو السعودي قصف بقذائف المدفعية منطقة الرقو في مديرية منبه، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين. وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين وتضرر عدد من المنازل إثر قصف قوات العدو السعودي مديرية شدا، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية.

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