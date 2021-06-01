البيت الأبيض: مستعدون للعمل مع حلفائنا الأوروبيين بشأن قضية التجسس

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفى لها، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين على معالجة أى قضايا عبر القنوات المعنية الخاصة بالأمن القومى".

وأضافت أن الولايات المتحدة قامت بتحليل أساليب المراقبة فى الخارج فى عام 2014، وأصدر الرئيس أوباما أمرا غير موقفنا من هذه القضية بشكل ملموس.

وجاء ذلك تعليقا على التقارير بشأن مساعدة الدنمارك للولايات المتحدة فى التجسس على حلفاء واشنطن الأوروبيين قبل سنوات.

وأفادت صحيفة "زوديتشه تسايتونغ" الألمانية يوم الأحد بأن الدنمارك ساعدت وكالة الأمن القومى الأمريكية عندما قامت الأخيرة فى 2012 – 2014 بالتجسس على عدد من الساسة الأوروبيين، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك، رئيس ألمانيا الحالى فرانك فالتر شتاينماير وغيرهما.