فيديو.. مراهقة شجاعة تواجه دبا بنيا كبيرا وتنقذ كلابها

أظهر مقطع فيديو جديد لحظة تصدي مراهقة أميركية من مدينة "برادبري" بولاية كاليفورنيا، لدب بني كبير في حديقة منزلها الخلفية، لتنقذ كلابها.
مقطع اhttps://www.instagram.com/p/CPje7aiAs9r/?utm_source=ig_web_copy_link، الذي تمت مشاهدته أكثر من 40 مليون مرة عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر دبا بنيا كبيرا يسير على سياج في الفناء الخلفي لأحد المنازل، وبرفقته جروان صغيران، ثم تخرج عدة كلاب من المنزل وتبدأ في النباح على الدببة ومهاجمتها.
وبعد ثوان تخرج فتاة مراهقة، عـُرفت باسم "هايلي"، من المنزل، وتدفع الدب بعيدا عن السياج بعد أن خدش أحد الكلاب.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفتاة قولها: "أنا أعيش في الجبال، لذا فهذا أمر طبيعي حقا وهذا موسم الصيف، وهم يأتون دائما الآن".
المرأة التي نشرت الفيديو، قالت إن "هيلي والكلاب بخير". وأضافت أن أحد الكلاب "خدش قليلا" لكن الإصابة لا تبدو خطيرة.
وقالت إن الأسرة تعتزم إقامة "أسوار أعلى"، وفقًا لتعليق على "تيك توك".
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