سفير فلسطين بالقاهرة : نثمن توجيهات السيسى فى تحقيق المصالحة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير فى مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد" فى برنامج "على مسؤوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسى لوفد المخابرات رفيع المستوى الذى زار فلسطين واجتمع مع قيادات الفصائل فى غزة ومع وفد من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر لإعادة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.



وأوضح أن هناك اجتماعات مرتقبة خلال أيام فى القاهرة تبدأ بوفود من حماس ومن ثم وفود من الفصائل الفلسطينية كافة وبعد ذلك هناك استماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع القيادة فى رام الله بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتتم هذه اللقاءات تحت إشراف ورعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمود عباس.



وقال: "نقدر ونثمن عاليا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه الوطنى والقومى الكبير على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لأنها الأساس وحجر الزاوية فى أى تحرك سواء فى مسألة إعادة إعمار قطاع غزة أو فى مسألة الترتيبات الجارية لإنهاء الأوضاع المتوترة فى فلسطين ووضع حد للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى بدءا من القدس وانتهاء بقطاع غزة".



وأوضح أن مصر دولة محورية وهى أساس كل حركة فى المنطقة، لافتا إلى أن مصر اليوم تقود التحركات كافة فى كل المسارات سواء فى مسار ترتيب ما بعد وقف إطلاق النار وإنهاء الأوضاع المتوترة فى فلسطين ووقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطينى فى القدس والمسجد الأقصى المبارك وحى الشيخ جراح وأنحاء الضفة الغربية، أو فيما يتعلق بتحريك المسار السياسى وهذا ما استهدفه وزير الخارجية سامح شكرى من خلال زيارته لعمان ورام الله وزيارة وزير الخارجية الأمريكى ومجمل الاتصالات التى جرت بين الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس السيسى والرئيس محمود عباس.



وأكد سفير فلسطين بالقاهرة أن هناك علاقات عميقة جدا وأخوية بين الرئيس أبو مازن والرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك شراكة قوية بين مصر وفلسطين فى العديد من الملفات.



وأشار إلى أن هناك مساحة فى الطرف الجنوبى تابعة لمحافظة غزة سيتم إقامة مدينة مصر عليها، لافتًا إلى أن إقامة مدينة مصر فى غزة رسالة تضامن من الشعب المصرى لنظيره الفلسطينى.



وأعرب عن أمله فى أن تستفيد الفصائل الفلسطينية من التجارب السابقة وأن تنجح عملية المصالحة، قائلا إن هناك ترحيبا بالشركات المصرية الكبرى لإعادة إعمار غزة، ولافتا إلى أن شبكة البنية التحتية فى غزة تحتاج إلى سرعة إنجاز لأنها تضررت بنسبة 50%، فضلا عن أن 50 ألف مواطن فلسطينى بدون مأوى بسبب العدوان الإسرائيلي.