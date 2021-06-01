البنتاجون: تم سحب ما لا يقل عن ثلث قواتنا من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للقيادة، اليوم الثلاثاء، بحسب "روسيا اليوم"، أنه حسب تقديراتها تم إكمال ما بين 30 و44% من عملية الانسحاب.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية سحبت نحو 300 طائرة شحن محملة بمختلف المواد. وتم تسليم نحو 13 ألف قطعة معدات لوكالة الإمداد والدعم المادى.

وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين، قد صرح بأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجرى مع استباق الجدول المقرر.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تسحب قواتها من أفغانستان تنفيذا للاتفاق مع حركة "طالبان" الذى تم التوصل إليه فى فبراير 2020، وتخطط واشنطن لسحب قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر المقبل.