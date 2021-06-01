كولومبيا تعلن القضاء على عصابة كاباروس الإجرامية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كتب وزير الدفاع دييغو مولانو أبونتى فى تغريدة: "اليوم يمكننا القول إن سلطات إنفاذ القانون قضت على جماعة كاباروس المسلحة المنظمة المدانة بقتل شخصيات عامة واختطاف وتجنيد قاصرين وجرائم أخرى". وأشار إلى أنه إثر القضاء على العصابة، أصبحت كولومبيا أكثر أمانا، مضيفا أن السلطات تعتزم محاربة الجماعات المتبقية.

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