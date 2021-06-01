نبيل أبو ردينة : الجهود المصرية كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو ردينة فى مداخلة هاتفية مع برنامج مساء "دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان، أن المساعدات المصرية إلى الأشقاء فى قطاع غزة مستمرة، لافتًا إلى أن الجهود المصرية كبيرة لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك جهد أمريكى بالتوازى مع الجهود المصرية والعربية لدعم القضية الفلسطينية، منوهًا إلى أنه يتم العمل على استمرار وقف إطلاق النار فى غزة بالتنسيق مع مصر.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس أبو مازن قام بجهود كبيرة بالتنسيق مع مصر لدعم القضية الفلسطينية، موضحا أنه لن يكون هناك سلام دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأعرب عن ثقته الكاملة فى مصر ودورها القومى فى عملية إعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن وفد فلسطينى سيكون بالقاهرة قريبا للتنسيق بشأن إعادة إعمار غزة.