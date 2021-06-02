زعيم جبهة البوليساريو يغادر إسبانيا عائدا للجزائر

قال المتحدث باسم جبهة البوليساريو جليل محمد إن زعيم الجبهة إبراهيم غالي، الذي خضع للعلاج في مستشفى إسباني لأكثر من شهر، غادر المستشفى وهو في طريق عودته للجزائر "سالما معافى".

وكانت صحيفة إل باييس قد ذكرت أن إبراهيم غالي غادر إسبانيا بالفعل على متن رحلة من مطار بامبالونا.

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