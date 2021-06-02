أعضاء في الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال المساعدات إلى غزة

وجه سبعة عشر عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن طالبوه فيها بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة للانطلاق بإعادة البناء في قطاع غزة.

المشرعون طالبوا إدارة بايدن، بالضغط على تل أبيب لإعادة فتح معبرين لإدخال المساعدات، والوقود، لسد احتياجات المدنيين المتزايدة في القطاع، مشددين على أهمية وجود تمويل قوي للجهود الإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية ودعم الأمم المتحدة عبر وكالتها المخصصة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا."

كما توقفوا عند ضرورة إعادة الوجود الدبلوماسي الأميركي على الأرض فيما يخص الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، خاتمين بالقول إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا فعالا في تحسين ظروف قطاع غزة عبر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والتنسيق مع الحلفاء من أجل استمرار وقف إطلاق النار ومنعا من انتشار التطرف.

يشار إلى أن جهود هذه الرسالة صاغها السناتور الديمقراطي كريس فان هولن.