غرق 23 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل تونس

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول فى الهلال الأحمر بتونس، منجى سليم، لوكالة "رويترز"، الحادث نتج عن انقلاب مركب كان يحمل مهاجرين يحاولون الوصول إلى إيطاليا من شواطئ ليبيا.

وأضاف أن المركب كان يقل ما يزيد عن 90 مهاجرًا على متنه، حيث استطاعت البحرية التونسية أنقدت 70 منهم، فيما غرق 23 آخرون.

وعلى جانب آخر أفادت وزارة الدفاع التونسية بأن وحداتها البحرية أنقذت 39 مهاجرا فى حادث غرق مركب آخر قبالة سواحل صفاقس.