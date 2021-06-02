البيت الأبيض: الهجوم الإلكترونى على شركة JBS لن يؤثر على لقاء بايدن وبوتين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، فى إفادة صحفية، بحسب "روسيا اليوم"، إن الاستماع مباشرة إلى الرئيس بوتين هو الطريقة الأكثر فعالية لفهم خطط روسيا ونواياها.
وشددت على أهمية إجراء الرئيس الأمريكى محادثات مع نظيره الروسى لبحث الخلافات بين الدولتين والمجالات التى يمكن إحراز تقدم فيها.
وكان البيت الأبيض أعلن أن شركة "JBS" البرازيلية أبلغت الحكومة الأمريكية بأن منظمة إجرامية مقرها على الأرجح فى روسيا، هى المسؤولة عن الهجوم الإلكترونى الذى تعرضت له الشركة.
و" JBS" هى أكبر شركة فى العالم فى مجال تعبئة اللحوم، وتسبب هجوم إلكترونى فى إغلاق عملياتها الأسترالية أمس الاثنين وأوقف ذبح الماشية فى مصانعها فى العديد من الولايات الأمريكية.
يذكر أن موسكو نفت فى مناسبات عديدة تورط روسيا فى أى هجمات إلكترونية تستهدف هيئات ومؤسسات غربية.
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