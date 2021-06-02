كورونا يواصل غزو البرازيل .. 78.296 إصابة جديدة و2.408 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت وزارة الصحة البرازيلية فى بيانها الرسمى عن الوضع الوبائى فى البلاد، بارتفاع إجمالى الإصابات بمرض "كوفيد 19"، إلى 16.624 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 465 ألفًا و199 حالة.
وتأتى البرازيل فى المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند، كما سجلت ثانى أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.
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