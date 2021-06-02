البنتاجون يطالب بزيادة تمويل برنامج الاستخبارات العسكرية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أصدر البنتاجون، الثلاثاء، بيانا بشأن ميزانية العام المالى 2022، طلب إنفاق 23.3 مليار دولار على برنامج الاستخبارات العسكرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لوزير الدفاع.

وأكدت "الدفاع الأمريكية" أن الكشف عن هذا المبلغ لن يضر أى عمليات سرية ضمن ببرنامج الاستخبارات العسكرية أو يعرضها للخطر، موضحًا أنه لم يتم نشر أى تفاصيل أخرى بشأن هذا البرنامج.