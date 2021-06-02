كورونا فى المغرب.. ارتفاع ملحوظ فى الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - وكان المغرب قد سجل يوم الإثنين الماضى 108 إصابات و4 حالات وفاة، ما يشير إلى ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية بشكل ملحوظ خلال يوم واحد فقط.
ووفقًا لـ "وكالة المغرب العربى للأنباء"، أفادت بيانات وزارة الصحة المغربية فى تقريرها اليومى، بأن إجمالى الإصابات ارتفع إلى مستوى 519 ألفًا و610 حالات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 9 آلاف و154 حالة.
وأكدت "الوزارة" أن 403 أشخاص تعافوا من كورونا، ليصل عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد 19"، فى المغرب إلى مستوى 507 آلاف و528 بنسبة تعافٍ بلغت 97.7%.
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