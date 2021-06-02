الهند تسجل 132788 إصابة جديدة بكورونا و3207 وفيات

سجلت الهند يوم الأربعاء 132788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات بواقع 3207.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا إلى 28.3 مليون وتصل الوفيات إجمالا إلى 335102.