رئيس تركمانستان : لم نسجل أى إصابات بـ كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال محمدوف خلال حوار له بقناة "مير" التلفزيونية، إن تركمانستان لم ترصد أى إصابة بمرض "كوفيد 19" منذ بدء الجائحة حتى الآن، مرجعا السبب فى ذلك إلى جهود بلاده فى التصدى لـ الجائحة.

وأضاف أن بلاده لديها مخزون كافٍ من لقاحى "إيبيفاك كورونا" و"سبوتنيك" المضادين لـ الفيروس التاجى.