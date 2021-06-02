جدة - نرمين السيد - وقال بيان للمنطقة الثانية للبحرية الإيرانية، التى تتمركز فى ميناء جاسك، إن "سفينة خارك غرقت صباح اليوم فى ميناء جاسك بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها".
وتابع البيان العسكرى، أن "جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التى استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مضيفة أن "سفينة خارك العسكرية تم استخدامها فى مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".
وفى وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، كشفت القوات البحرية التى تتمركز فى ميناء جاسك عن اندلاع حريق كبير على متن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية فى مياه الخليج بسبب حريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.