عاجل.. غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية فى مياه الخليج بسبب حريق

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للمنطقة الثانية للبحرية الإيرانية، التى تتمركز فى ميناء جاسك، إن "سفينة خارك غرقت صباح اليوم فى ميناء جاسك بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها".

وتابع البيان العسكرى، أن "جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التى استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مضيفة أن "سفينة خارك العسكرية تم استخدامها فى مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".

وفى وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، كشفت القوات البحرية التى تتمركز فى ميناء جاسك عن اندلاع حريق كبير على متن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.