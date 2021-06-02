البرازيل تدرس شراء لقاح سبوتنيك V الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة فى بيان لها، إن مجلسها سيعقد جلسة استثنائية، وسيحلل المدراء طلبات الترخيص للاستيراد وتسويق اللقاح الروسى ولقاح "كوفاكسين" الهندى. يشار إلى أن الهيئة البرازيلية كانت قد رفضت فى أبريل الماضى، طلبات سلطات الولايات لترخيص استيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسى لعدم وجود "معلومات كافية" بشأن اللقاح، ومع ذلك وافقت السلطات البرازيلية على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضى البرازيل.



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