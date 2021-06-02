بعد حريق استمر 13 يوما .. إخماد حريق اندلع فى سفينة حاويات بـ سريلانكا

وبحسب وكالة روسيا اليوم، قال المتحدث باسم البحرية إنديكا دى سيلفا، إن مؤخر ناقلة الحاويات التى يبلغ طولها 186 مترا غرق بنحو متر بسبب غمر المياه لهيكلها، موضحا أن رش الماء توقف لمنع مزيد من الغمر، لكن بعض نقاط السفينة ما زالت ساخنة للغاية ما يعوق إجراء فحص كامل للسفينة".
واندلع الحريق فى السفينة فى 20 مايو حين كانت تهم بدخول مرفأ كولومبو، فيما قررت محكمة سريلانكية مصادرة جوازات سفر 3 من مسؤولى طاقم السفينة إلى حين انتهاء التحقيقات.
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