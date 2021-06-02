ألمانيا تسجل 4917 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و687828 بعد تسجيل 4917 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 لتبلغ إجمالا 88774.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.