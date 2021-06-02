رجل إطفاء يقتل زميلا له ويصيب آخر فى لوس أنجلوس

جدة - نرمين السيد - قالت إدارة الإطفاء ومسؤولو إدارة المقاطعة، إن إطلاق النار وقع فى محطة الإطفاء بمنطقة أجوا دولسى الصحراوية، التى تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال من لوس أنجلوس.

وأشارت السلطات، إلى أنها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء الحادث، واكتفت بتعريف المسلح المشتبه به بأنه رجل إطفاء عاد إلى المحطة بعد انتهاء عمله لأسباب غير معروفة ثم فتح النار على زميليه فى العمل هناك.

ووصل مسؤولو المقاطعة إلى منزل المشتبه به بعد وقت قصير من إطلاق النار ليجدوا النار قد أتت عليه.