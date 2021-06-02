مقتل 10 أشخاص فى انفجارين بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة فردوس فارامارز، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الأول استهدف سيارة ركاب، فيما وقع الانفجار الثانى بعد نصف ساعة فى نفس المنطقة.

وأوضح أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 12 آخرين فى التفجيرين، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات كابول.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.