العرموطي يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية تلقاها من اسماعيل هنية

دوت الخليج :- نشر النائب صالح العرموطي تفاصيل مكالمة اجراها مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس اسماعيل هنية . وتاليا نص ما نشره العرموطي عبر صفحته على فيس بوك الاثنين : بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قائد المجاهدين الغر المحجلين ..

تحية شكر وعرفان ووفاء للمجاهدين وقادتهم الأبطال الأشداء

تلقيت قبل قليل مكالمة هاتفية عزيزة وغالية من رجل مجاهد شجاع وصاحب مروءة وعزيمة لا تلين يقود معركة النصر و التحرير ضد العدو الصهيوني الغاصب سخّر حياته لله من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك و القضية الفلسطينية و تحرير كامل التراب الفلسطيني بعزيمة متسلحا بالإيمان والعلم والعمل والإرادة واليقين والعزيمة والقوة والبأس الشديد حافظا لكتاب الله وحوله مجاهدين و فرسان يقدمون التضحيات الجسام في سبيل الله للدفاع عن الأرض و العرض والمقدسات بعد تحقيقهم النصر المؤزر على العدو الصهيوني وإعادة الكرامة و العزة والمجد والردع والتوازن للأمة العربية و الإسلامية رغم الحصار الظالم لمدة خمسة عشر عاما على شعبنا في غزة، غزة الإيمان والعزه غزة الصمود والتضحية والفداء والصبر .

هاتفني قبل قليل ليشكر و يثني على موقف الشعب الأردني على موقفهم و دعمهم ووقوفهم مع المقاومة الفلسطينية كما قدم الشكر لمجلس النواب الأردني على موقفه الداعم للمقاومة .

إنه المجاهد الصادق الأمين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ الفاضل إسماعيل هنيه أبو العبد ربي يحفظك أيها الرجل المجاهد الشجاع الحر المقدام دمت سالما أبيا وفيا ترعاك عناية الرحمن ويحفظ ربي المسجد الأقصى المبارك و الشعب الفلسطيني البطل حامل لواء النصر و المجد و العزة .

أشكرك أيها الفارس المؤمن المجاهد رمز التضحية والنضال على إتصالك و حديثك الذي مسّ شغاف القلب وهو يحمل هم الأمة وعزها وسؤددها وحديثك عن مجريات الأحداث والمجاهدين والمرابطين في بيت المقدس وغزة .

بوركت

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