الأونروا تطالب إسرائيل بالتوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - طالب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازارينى، إسرائيل بالتوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح.





وقال لازارينى فى كلمته خلال زيارته لحى الشيخ جراح بالقدس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية: "سأستمر فى طرح قضية عائلات الشيخ جراح فى كل المحافل"، مؤكدا أن "إرغام المواطنين على ترك منازلهم يتعارض مع القانون الدولى". وأشار إلى أن "عائلات الشيخ جراح تحت ضغوط شديدة بسبب الممارسات الإسرائيلية".

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