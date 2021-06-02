روسيا: فعالية لقاحنا الثالث ضد كورونا تخطت 80%

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا، قد أقرت فى فبراير الماضى، لقاحاً ثالثاً للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلى، فيما أطلق مركز "تشوماكوف" العلمى الروسى لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن فى أبريل الماضى.

وسجلت روسيا أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضى، وهو لقاح "سبوتنيك V". وفى أكتوبر الماضى، تم تسجيل "Epivakkorona"- ثانى لقاح روسى ضد كورونا.